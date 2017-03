Ungdom som førebilete

Ulstein kommune og den haldningsskapande organisasjonen MOT skreiv nyleg under nye avtalar der målet er ei brei og djup forankring av MOT sine verdiar i heile Ulstein – Lokalsamfunn med MOT.

– Gjennom dei nye avtalane fekk vi høve til å sende to ungdommar på MOT-camp for utdanning som «Ung MOT-leiar». Med tre gode kandidatar som søkte ønska vi å sende alle tre, fortel MOT-koordinator og ungdomsarbeidar Marie Flatin i Ulstein.

Lærerikt på MOT-camp

Anna Natalie Ballo Hov, Synnøve Rabben og Hedda Victoria Strømberg er alle tre 10. klassingar ved Ulstein ungdomsskule som i fjor vart skulerte som MOT-ungdommar. Desse tre ønsker å engasjere seg enda meir og kom nyleg heim frå ei fire dagar lang samling på MOT-camp utanfor Trondheim.

– Det var ei veldig lærerik veke der eg lærte spesielt mykje om meg sjølv. Eg lærte at det skal veldig lite til for at ein person skal føle seg inkludert. Eit smil og eit hei kan bety enormt mykje, seier Anna Natalie.

Ho har sett at MOT er med å gjere ein stor forskjell for mange og ønsker å vere med å bidra til eit godt miljø.

– Vi fekk gjere mykje morosamt og fekk for eksempel utfordra oss sjølve gjennom ulike leiaroppgåver. Vi fekk mellom anna lære meir om korleis vi påverkar andre, og korleis vi kan vere gode førebilete og vere med og gjere ungdom meir robust, fortel Synnøve.

Hedda samstemmer: – Det var veldig lærerikt. For eksempel lærte eg at det er vanskeleg å vere leiar for andre på oppgåver som er utfordrande. Då er det viktig å spele på lag. Alle sine meiningar er viktige.

MOT-økt med Hødd Handball

Dei tre nyskulerte ungdommane har allereie fått prøve seg som unge MOT-leiarar då dei denne veka gjennomførte ei økt med eit av dei yngre jentelaga til Hødd Handball der spelarane er frå tre årskull. MOT-koordinator og dei tre ungdommane fortalde først om MOT og dei tre grunnverdiane: MOT til å leve, mot til å bry seg og mot til å seie nei.

– Vi la vekt på kor viktig det er at alle på laget kjenner seg inkludert, at alle er viktige for å skape eit lag med godt miljø både på og utanfor bana. Har ein eit godt lagmiljø der alle får ta del og har det kjekt så er det også enklare å lære og få gode resultat. Dette gjeld både med handball og andre idrettar og aktivitetar, så vel som i skulen og på arbeidsplassar, meiner MOT-koordinatoren.

Etter prat med jentene på laget om korleis ein gjer kvarandre gode med inkludering og positivt fokus fekk dei prøve seg på ulike lagbyggingsaktivitetar der dei både måtte samarbeide og stole på kvarandre.

– Som trenarar har vi fokus på tidleg innsats i høve haldningsskapande arbeid, og difor var det kjekt at vi fekk ei MOT-økt med laget vårt, seier Susanne Løset, som er trenar saman med Liv-Tone Ulstein Brunstad.