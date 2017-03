Barnehjørnet har meldt oppbod

Kleven har drive «Barnehjørnet» i Ulsteinvik i ni år. Fredag leverte ho inn oppbodet.

Særleg dei siste tre åra har konkurransen blitt knallhard, ikkje minst frå ein konkurrent i Ålesund. I tillegg merkar både eg, andre butikkar i Ulsteinvik, Ålesund og landet elles, at tidene har blitt økonomisk tøffare.

Nettsal ein konkurrent

Også sal over nett er noko av forklaringa til nedgangen i omsetning. Det har til og med hende at folk kjem inn i butikken for å få demonstrert barneutstyr, for så å seie at dei vil kjøpe det på nett.

Rigmor Kleven fortel at ho har gått inn med mykje kapital for å halde butikken gåande, men når kundegrunnlaget ikkje lenger er godt nok, kjem det til eit punkt der det må bli stopp.

– Eg synest ikkje det er kjekt å slutte, og eg har hatt mange kjekke, faste kundar som eg kjem til å sakne.

Kleven beklagar at tilgodelappar og gåvekort no har gått inn i konkursbuet, men at dette var einaste utvegen.