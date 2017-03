Rapport: Stor variasjon i kommunale omsorgstenester

Forskjellane i omsorgstilbod varierer sterkt i norske kommunar. Særleg stort er spriket når det gjeld dagaktivitet for demente og rehabilitering.

Det viser Helsedirektoratets statistikk Samdata , som blei lagt fram måndag.

Tala avdekkjer forskjellar mellom kommunane både i kor store ressursar som vert sett inn i helse- og omsorgstenestene og kven og kor mange som mottar dei.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) påpeiker at ein lenge har vore flink til å samle inn data om det som går føre seg på sjukehusa, men i mindre grad når det gjeld tilbodet i kommunane.

– Mykje tyder på at det er store forskjellar i kvalitet på tenestene til dei eldre, både mellom kommunane og internt. Det må vi gjere noko med. Men for å gjere det, må vi vite om det, sa Høie då han fekk overlevert rapporten.

Manglar demenstilbod

Eit eksempel er aktivitetstilbod til personar med demens som framleis bur heime. Dagtilbod har vore framheva som eit satsingsområde i fleire år, men det er framleis mange kommunar som ikkje har noko slikt.

Kommunane har heller ikkje brukt opp midlane som var sett av på statsbudsjettet gjennom ei tilskotsordning, vert det peikt på i rapporten.

Tidlegare undersøkingar har vist at sju av ti kommunar har slikt tilbod, som skal stimulere og aktivisere personar med demens og samtidig gi pårørande avlasting.

Dei fylkesvise variasjonane er store. Oslo og Akershus ligg på over 90 prosent, medan Aust-Agder (53 prosent) og Telemark (39 prosent) ligg nedst på skalaen.

Liten oversikt over rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er eit anna område som varierer sterkt. Det gjeld både i og utanfor institusjon. I kva grad kommunane nyttar seg av private fysioterapeutar, svingar også.

– Det er ein opptrappingsplan for dette feltet, men det er grunn til å følgje utviklinga nøye, heiter det i rapporten.

Delen av kommunar som har ein politisk vedtatt plan for dette område har gått ned dei siste åra. Samtidig har det blitt fleire brukarar som har store og samansette utfordringar.

Helsedirektoratet påpeiker at kommunane sviktar i å skaffe seg oversikt over befolkningas behov. Dermed blir det også vanskeleg å dimensjonere tilbodet skikkeleg og sikre kompetanse og kapasitet.

– Det er meir enn 15 år sidan det blei tatt til orde for ei heilskapleg tilnærming til habilitering og rehabilitering. Likevel er det framleis grunn til å stille spørsmål ved om både psykisk, sosial og psykososial tilnærming er tilstrekkeleg varetatt, står det i rapporten.

Stort sprik i fysioterapibehandling

Sjølv om dataa er mangelfulle og behovet for tenester kan vere ulikt, forklarer dei likevel ikkje dei store forskjellane i talet på mottakarar av desse tenestene, meiner Helsedirektoratet.

For tilbod utanfor institusjonar spenner nivået frå 0,3 til 74,9 mottakarar per tusen innbyggjarar. For bruk av privat fysioterapeut er variasjonen frå 5,6 til 265 mottakarar.

Det er også betydelege variasjonar når det gjeld satsing på heimebaserte tenester eller institusjonstenester. Låg satsing ser ein ofte ved at kommunen har fleire liggjedagar på sjukehus for utskrivingsklare pasientar.

Variasjonen har halde seg stabil i målingsperioden 2010-2015, men det har vore ei utjamning i bruk av korttidsopphald og bruk av legevakt.