Jets AS eig i dag det som tidlegare var produksjons- og kontorlokala til Kvalsvik Kjøkken, like ved sitt eige bygg i Hareidsmyrane industriområde. Første etasje blir i dag nytta til lager for Jets, medan kontorlokala i andre etasje ikkje blir nytta til noko. Difor har verksemda valt å la Hareid brannvesen få nytte desse romma.

– Dette med skikkelege øvingslokale har vore ein mangel for brannvesenet i kommunen i mange år. Vi har slite med å finne eit høveleg lokale der vi kan øve på ulike situasjonar. Difor er dette svært gledeleg, seier brannmann Bjørnar Bigset.

Brannsjef Olav Helt Brubakk seier seg heilt einig.

– Det er heilt fantastisk at vi får nytte dette flotte lokalet, og det er ikkje minst veldig viktig for brannvesenet at vi både får vedlikehalde og utvikle vidare ferdigheitene våre.

Tenleg for alle

Det var brannmannskollega Bjørn Røyset, som også jobbar i Jets, som fekk i stand avtalen.

– Dette er eit lokale som det ikkje eksisterer nokon form for planar for no. Då tenkte eg at vi kunne nytte det som ein flott arena for å trene på fleire tenkjelege situasjonar, seier Røyset.

Snart avtroppande konsernleiar i Jets, Jan Tore Leikanger, meiner avtalen er tenleg for alle partar.

– Lokala vil ikkje bli brukt til noko med det første, og eg trur vi med dette bidraget til Hareid brannvesen vil få mykje tilbake, i form av at vi har eit brannvesen som til ei kvar tid veit kva dei skal gjere, i tilfelle ting skjer på ekte, seier Leikanger.

Søk og redning

Lokala er delt inn på ein slik måte, med mange små rom og eit bra areal totalt sett, at det vil gje svært god øving for brannvesenet.

– Vi har øvd i fleire forskjellige bygg dei siste åra, men dette er langt betre å øve i. Når ein nyttar røyk kan det bli litt praktisk utfordrande å gjennomføre øvingar, då det skal luftast godt ut etter bruk, i tillegg til at brannalarmen går. Dette lokalet treng vi ikkje å vere like forsiktige med, men vatn kan vi sjølvsagt ikkje nytte, seier brannsjef Olav Helt Brubakk og smiler.

Brubakk fortel også at det kan bli aktuelt med fellesøvingar saman med blant anna Ulstein brannvesen.