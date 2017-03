Domfelt for 15. gong

Dom i saka vart avsagt i Sunnmøre tingrett 16. mars.

Den førre dommen er frå mai 2015 då han vart domfelt for åtte tilfelle av køyring utan førarkort. Berre ein månad tidlegare vart han straffa for to tilfelle av køyring utan gyldig forarkort. Det same skjedde ogs i 2012 og tre gonger i 2010.

I alt har han altså 15 dommar for køyring utan gyldig sertifikat.

- Reglane i Vegtrafikklova hr til mål å beskytte liv og helse, og både allmennpreventive og individualpreventive omsyn talar for streng reaksjon ved gjentekne lovbrot, heiter det i saksutgreiinga frå Sunnmøre tingrett.

Men i formildande retning har retten lagt vekt på at mannen er inne i ei positiv utvikling. Han har slite med eit langvarig rusblem, men har no vore rusfri i to år. Han går jamleg til rustesting hos fastlege og får oppfølgling av rusteam ved behov. Han har også fått seg fast jobb, og han har erkjent straffeskuld.

Dommen vart på samfunnsstraff i 30 dagar, men ei gjennomføringstid på 120 dagar.