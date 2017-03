- Forslaget må bli avvist!

Terje Høybakk, dagleg leiar for Maritim forening for Søre Sunnmøre (Mafoss), reagerer på oppslaget til Vikebladet Vestposten, som tek utgangspunkt i ein rapport laga av Møreforsking der ein foreslår ferjekutt på 40 millionar kroner i Møre og Romsdal. Eit forslag som kan få følgjer for den tredje ferja i sambandet Hareid-Sulesund, ifølgje Sunnmørsposten. (Ekstern lenkje).

- Mafoss er heilt samd med fylkesrådmannen om at fylkespolitikarane må protestere når dei får forslaget på bordet. Det å lese at eit slikt kutt kan få føljer for mellom anna tredje ferja på Hareid-Sulesund er å gjere framtida svært usikker for mange. Fylkeskommunen har i alle dokument for ny kontrakt frå og med 2019 føresett at det skal gå tre ferjer i sambandet kvart 20. minutt. Dette kan ein ikkje byrje å så tvil om no, seier Høybakk.

- Underleg lesnad

Forslaget frå Møreforsking må rett og slett bli avvist, meiner Høybakk.

- Det er underleg å lese og forstå at Møre og Romsdal som det nest største ferjefylket i Norge skal vere det fylket som blir ramma, medan det største ferjefylket samt det tredje største ferjefylket får stikk motsett resultat enn Møre og Romsdal. Mafoss ber om at politikarane ser nøye på kvifor det er blitt slik. Dette kan ikkje gje meining. Ferjedrift i Nordland og i Hordaland er vel ikkje annleis drive enn i Møre og Romsdal? Det skal understrekast at underteikna ikkje har lese rapporten frå Møreforsking, men ved første augekast meiner eg det ikkje er logikk mellom dei tre største ferjefylka i landet kring ei løysing på ferjetilskotet frå staten.