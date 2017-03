Sunnmørsposten skriv at Ko & Ko AS (ko:ko) i Herøy har auka salet med fleire millionar siste året. No planlegg Stine Goksøyr, grunnleggjar av firmaet, eige næringsbygg på Mjølstadneset.

Dagens lokale er fro små og lite eigna. Selskapet ønskjer å føre opp eit bygg på 600 kvm til lager, kontor og utstillingsrom. Rådmannen er positiv til planane.