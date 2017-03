Framsyninga «Offa då «KORR» kjekt me he det» samla fullt hus og bølga fint fram mellom høgdepunkta, som strekte seg frå ein kyrkjebyggar-parodi med samansausing av eigedomsskattar, fromme og glade gjevarar til ein rå Donald Trump-parodi der Mette Holstad lova hareidsdølingane - om ikkje å gjere dei GREAT AGAIN - så sørge for at dei ville få det GREITT.

Lokal finting har elles ein tendens til å handle om pengar, demonstrert bl. a. i form av ei «varm» helsing frå Ulstein-rådmann i USA-permisjon Einar Vik Arset (Steffen Frøystad) - og i ein herleg må-få-snakk mellom pensjonistane Per Helge Vik, Ole Sande og Leif Dimmen. Pluss mykje anna artig.

I følgje programmet har revyen over 20 aktørar på og utanfor scena.

Revyen har to nye framsyngar fredag kveld og ytterlegare to laurdag 1. april.

