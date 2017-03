Misnøgde med Mørenett-informasjon

Ørsta formannskap kreav å få lagt fram den interne rapporten til Mørenett i samband med saka om samlokalisering, skriv avisa Møre-Nytt i Ørsta.

Ei arbeidsgruppe i Mørenett rår til at Dragsund bli ny base for Mørenett på Søre Sunnmøre. Dette fordi Mørenett fryktar dei ikkje vil klare å få selt dei to bygga dei eig i Dragsund.

Arbeidsgruppa har rekna ut at selskapet vil spare 4,8 millionar kroner årleg ved å velje Tussatun i Ørsta eller Dragsund som felles base. Det skal vere null skilnader i innsparing.

Møre-Nytt skriv dei har fått informasjon frå tilsette i Mørenett som meiner beredskapen bir sterkt svekka, meir sårbar, og at responstida blir lenger for Ørsta og Volda dersom hovudanlegget blir i Dragsund. Også ei eventuell stenging av eiksundtunnelen blir trekt fram som eit sårbart poeng.

Under møtet i Ørsta formannskap fekk Mørenett fleire klare meldingar:

- Det er lettare å flytte tretten enn femti tilsette, sa ordførar Stein Aam som viste til at det jobbar tretten Mørenett-tilsette i Dragsund i dag.

- Rapporten fortel at det er liten skilnad på lokalitetane Tussatund og Dragsund. Då skal det mykje til å endre dtte, meinte Paul Kristian Hovden (KrF).