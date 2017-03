Slik ser vegvesenet føre seg ekstrembrua

- I vårt arbeid med fjordkryssing av Sulafjorden og Halsafjorden har vi sett opp både vindmålarmaster og bøyer på og langs fjorden for åhente inn miljødata. Data byrjar no å komme inn og vil vere heilt avgjerende for riktig val av konsept, fortel Kathrine Pernille Beite i kommunikasjonsstaben til Statens vegvesen til Vikebladet Vestposten.

Film om arbeidet

I høve arbeidet med kartleggjinga har Statens vegvesen laga ein film som forklarar kva vegvesenet gjer og kvifor dei gjer det.

- Arbeidet er teknisk krevjande og heilt unikt i internasjonal samanheng. Vi håpar at filmen skal bidra til informasjon og auka kunnskap hos folk om kva som må til for å krysse desse krevjande fjordane. For å vite kvar og ikkje minst korleis ein skal krysse desse fjordane må vi ha oversikt over blant anna vindforhold, straum, bølgjer, saltinnhald, nedbør, luftfuktigheit og lufttemperatur, fortel Beite.

Computermodellane som blir laga av vêrfenomena vil på sikt også gje Statens vegvesen meir nøyaktige vêrmeldingar, men ikkje minst gje dei ei auka forståing av økosystema i dei norske fjordane.