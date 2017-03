Tjåka fullt på Hareid-kick-off

Mellom 500 og 600 personar var innom då lagsleiar Vegard Gjerde helsa velkomen frå podiet. Han fortalde at treffet var ei understreking av at laget no står endå meir samla enn før. Gruppene står fram med felles profil på draktene, og i den samanhengen hadde Sparebanken Møre, som er laget sin hovdusponsor, gitt gratis drakter til alle.

Gjerde snakka elles varmt om det å vere ein breiddeklubb. Han lova at den nye fotballhallen på vestsida av ungdomsskulen skulle stå ferdig i 2018. - Han kjem til å avlaste og frigi kapasitet i Hareidhallen.

Det var oppvisning av jenter frå turngruppa og presentasjon av den nye kleskolleksjonen. Hareid IL har no 28 fotball-lag og 6 handball-lag.

Men aller først, annonserte lagsleiaren; - tjue minutt med "pølsespising, saftdrikking og kake-eting".