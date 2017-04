Set ikkje bort vedlikehaldet

Etter ein gjennomgang av eigedomsforvaltninga har rådmannen i Hareid kome til at det ikkje vil vere lurt å konkurranseutsetje vedlikehald og reinhald av den kommunale bygningsmassen.

Rådmannen vil heller ikkje tilrå å opprette ei eiga kommunal avdeling (KF) for desse områda. Organiseringa av eigedomane bør i staden basere seg på ei eiga resultateining/avdeling – direkte underlagt rådmannen.

Det er kommunestyret som har bede om ein gjennomgang av korleis kommunen forvaltar bygningsmassen sin. Kommunestyret bad spesielt om å sjå på om det kunne vere aktuelt å setje bort tenesteområda «vedlikehald» og «reinhald» til private foretak.

Rimeleg vedlikehald

Etter ein gjennomgang av forvaltninga har kommunen kome fram til at Hareid har lågare driftsutgifter til vedlikehald enn samanliknbare kommunar, medan reinhaldsutgiftene ligg ein del høgare.

På området vedlikehald ligg Hareid på ei samla driftsutgift på kr. 670 per kvm., medan samanlikningskommunane ligg i området 2-300 kroner over, d.v.s. nærare 1.000 kroner per kvm.

Derimot ligg Hareid litt høgare enn gjennomsnitten når det gjeld reinhald. Her er det særleg barnehagane som dreg opp. Det er grunn til å tru at Hareid har eit innsparingspotensiale på ca kr. 900.000 i året. Likevel vil ikkje rådmannen foreslå konkurranseutsetjing.

Rådmannen vedgår at det er behov for å auke ressursane til vedlikehald, men det bør kunne skje ved ein auke på innleige av tenester frå eksterne firma. Rådmannen vil ikkje gi frå seg behovet for kontroll, planlegging og styring av oppgåvene. Dette, meiner han, blir best løyst av dei som kjenner bygningsmassen, d.v.s. dei kommunalt tilsette.

Rådmannen meiner likevel at ein må sjå nærare på korleis ein kan få redusert reinhaldsutgiftene. Målet må vere å kome ned på linje med gjennomsnitten i eiga kommunegruppe i KOSTRA-systemet.

Saka kjem opp i levekårsutvalet i neste veke.