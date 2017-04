Takk for meg

I dag skriv eg min siste leiar som redaktør for Vikebladet Vestposten. Heile medie-Norge har vore gjennom store omstillingar dei siste åra, og ein av strategiane til Polaris Media er å innføre eineleiarmodellen. Blant lokalavisene til Polaris Media Nordvestlandet er det i dag berre Vikebladet Vestposten og Møre-Nytt i Ørsta som har både dagleg leiar og redaktør. Måndag er denne ordninga slutt for Vikebladet Vestposten. Frå då av er Linda Eikrem eineleiar, med ansvar for både redaksjon og marknad. Eg ønskjer henne lykke til.

Sidan eg tok til som redaktør i slutten av desember 2012 har eg hatt eit nært og godt samarbeid med dagleg leiar Heidi Myklebust. Etter 32 år i avisa hadde ho sin siste arbeidsdag hos oss fredag. Det er all grunn til å takke henne for innsatsen.

I over 40 år har eg hatt arbeidet mitt i avis, og ikkje minst den tekniske utviklinga har fossa fram. Å lage tre aviser i veka, med stadig kortare tidsfristar, samtidig som nettavisa skal oppdaterast nærast døgnet rundt, gir lite høve til kvilepuls.

Vikebladet Vestposten er viktig for lokalsamfunna i Hareid og Ulstein. Vi skal vere limet som bind saman, men vi skal også vere lupa som set søkelyset på politiske prosessar, administrativ maktbruk og urettar som folk kan bli utsette for.

Enkelte vil nok meine vi har vore for snille, andre at vi har gått for langt. Maktapparatet vil gjerne teie om saker dei ikkje ønskjer skal takast fram i lyset, og ein velkjent metode er å prøve å bagatellisere eller snakke vekk trasige saker. Den som er journalist eller redaktør i ei lokalavis kan ikkje rekne med å bli likt av alle. No takkar eg for meg som redaktør, men blir med på laget som journalist til ut på hausten. Eg kjenner meg trygg på at nye krefter vil sørge for at Vikebladet Vestposten framleis vil vere ei viktig avis for lokalsamfunnet.