Har rett til ekstraordinær skuleskyss

Reidar Garnes og Maciej Szymanski sine born må gå langs og krysse fylkesvegen i Botnen for å kome seg til skule. Foreldra har kjempa lenge for å få på plass tiltak i forhold til skuleskyss, og no har dei kome eit steg lengre på vegen.

Vedtaket som blei gjort av kommunestyret torsdag, om særleg farleg skuleveg for desse borna, må no løysast med transport som er tilpassa tilhøva på staden, der vegkryssing må unngåast.

Borna som bur i Botnen har dermed rett til ekstraordinær skuleskyss, og no står att det å sjå kva for ordning som kjem på plass.