Éin av fire tør ikkje varsle

Dette kjem fram i Norsk Ledelsesbarometer, som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Det skriv Pressenytt.

– På enkelte arbeidsplassar innleiast det nærmast automatisk oppseiingsprosess mot tilsette som er kritiske, seier forbundsleiar Audun Ingvartsen i Lederne.

Godt over halvparten av dei nesten 3.300 leiarane og mellomleiarane som deltok i undersøkinga har opplevd kritikkverdige forhold i si verksemd. 420 av dei – éin av fire – vedgår at dei ikkje varsla frå om desse forholda.

Likar ikkje kritikk

– Tala våre viser at i over halvparten av tilfella der varsling ikkje skjer, er det frykt for å miste jobben som gjer at den tilsette teier. På mange arbeidsplassar er det låg aksept for uenigheit, og kritikk blir oppfatta som illojalt. Det kan gje bedriftskulturar der ulovlegheiter og etiske overtramp feiast under teppet, seier Ingvartsen.

Blant dei som varsla blei 45 prosent utsett for baksnakking og 26 prosent fekk refs av sine overordna. 17 prosent av dei som svara på undersøkinga sa at dei fekk karrieren skada eller øydelagd, medan ni prosent blei tvungne ut av stillinga sin.

I ei Fafo-undersøking gjennomført blant 3.155 norske arbeidstakarar i fjor haust melde 16 prosent at dei det siste året har vore vitne til, avdekt eller opplevd kritikkverdige forhold som burde vore stoppa. Éin av fire varslarar i Fafo-undersøkinga blei møtt med sanksjonar frå sine overordna. Blant sanksjonsmetodane som blei avdekt var refs, mobbing, utestenging, fråtekne arbeidsoppgåver og oppseiing. Det skriv Pressenytt.