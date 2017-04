Alle Jets-aksjonærar tek avstand

Tidlegare Jets-aksjonær Roger Gjerde har gitt ut boka "Når urett får råde". Boka, og påstandane i boka, har vore til drøfting blant Jets-aksjonærane, og i ei pressemelding heiter det at samtlege Jets-aksjonærar tek avstand frå påstandane som blir framsette i boka.

- Fleire av påstandane om Jets er ikkje rette. Politi, revisor og selskapet eige organ ved generalforsamlinga, styre og administrasjon, har vore kjende med skuldingane over lang tid. Selskapet har ikkje på noko tidspunkt kjent seg igjen i dei. Påstandane er likevel tekne på fullt alvor, utan at det har blitt avdekka forhold som det er grunnlag for å gå vidare med, heiter det i pressemeldinga.

Det blir også peika på at påstandane til Roger Gjerde berører personar som no er døde, og forhold som ligg til dels mange år tilbake i tid.

- Galne og feilaktige skuldingar blir ikkje rettare av å bli gjentekne i bokform. Jets AS er eit svært veldrive selskap i sterk utvikling. Vi og leiinga i selskapet vil famover fokusere på å vidareutvikle den sterke posisjonen til Jets, tilbeste for aksjonærane og dei tilsette, står det i pressemeldinga.