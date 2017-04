Conradi er ny nestleiar

Sverre Støren frå Kristiansund vart attvald som fylkesleiar. Hallgerd Holt Conradi frå Ulsteinvik vart vald som ny nestleiar i Møre og Romsdal Human-Etisk Forbund.

Skuleavslutningar

– Me har starta eit meir systematisk arbeid med skule/kyrkjer. Årsmøtet vedtok å samle eksempel på mangelfull praksis på skulane i samband med skuleavslutningar. HEF skal kontakte Fylkesmannen for å be om tilsyn på skulane sin praksis, seier Sverre Støren i ei pressemelding.

– Om det foregår undervisning som er i strid med norsk lov og utdanningsdirektoratets tilrådingar er dette alt for alvorleg til å bli overlatt til einskildforeldre, meiner Støren.

HEF vil lette på denne børa og be Fylkesmannen skaffe seg oversikt over kva praksis det er rundt på skulane.

– Og foregår det aktivitet som er i strid med KRLE fagets intensjonar må dette stoppast, varslar fylkesleiaren, som seier at dei største manglane ein har funne på skulane er mangelen på god kvalitet på den alternative undervisninga som tilbys elevane. – Her er det ein lang veg å gå og me i HEF sender skulane forslag til opplegg for alternativ undervisning for å gjere jobben lettare for lærarane. Men kommunane og Fylkesmannen må gjere sitt til at lærarane blir i stand til å gjere jobben sin på ein god måte, avsluttar Sverre Støren.

Livsynsfleksible seremonirom

HEF meiner det blir arbeidd godt med livssynsfleksible seremonirom fleire stader i fylket – til dømes i Ålesund og Stordal. Dette arbeidet vil dei no halde fram i heile fylket.

15 000 til Uganda

HEF driv også internajonalt arbeid, og det blir ført vidare. Årsmøtet løyvde 150 00 kroner til Halea i Uganda, til prosjekt for vanskelegstilt ungdom.