Dei fleste får igjen på skatten

I dag blir skattemeldinga tilgjengeleg for alle lønnstakarar, pensjonistar og næringsdrivande.

Noko som er nytt av året er at sjølvmeldinga no har endra namn til skattemelding. Årsaken er den nye skatteforvaltingslova som var gjeldande frå og med 1. januar i år.

Brorparten får att pengar

Førebelse kalkulasjonar viser at rundt 148.000 skattebetalarar i Møre og Romsdal vil få til saman 1,6 milliardar kroner igjen på skatten, eller litt over 11.000 kroner i gjennomsnitt. Nesten 36.000 må derimot betale restskatt på til saman 787 millionar kroner, eller 22.000 kroner i snitt. Desse tala kan endre seg, men det ser ut som at dei fleste får pengar att.

Det blir stadig enklare å motta og sjekke skattemeldinga. I år har nærmare 184.000 av skattebetalarane i Møre og Romsdal fått skattemeldinga elektronisk, medan litt over 49.000 har fått den på papir.

Digitaliseringa gjer at ein kan behandle skattemeldingen raskere enn før, seier Linn Herredsvela, kommunikasjonsrådgjevar i Skatt Midt-Norge.

Nytt av året er at også privatpersonar no kan delegere utfylling og innsending av skattemeldinga til andre, slik som næringsdrivande kan gjere.