Vil la fleire ta fagbrev på jobb

Regjeringen foreslår at vaksne som mangøar fagbrev i faget dei jobbar med, skal få opplæring medan dei er på jobb.

– Det er viktig at vaksne som alt er i jobb får høvet til å ta fagbrev, for då vil dei stille sterkare i arbeidsmarknaden. Det vil også gje bransjane faglært arbeidskraft som dei treng meir av framover, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

Ein meir fleksibel veg

I dag er det ein del vaksne som manglar fagbrev i faget dei jobbar med. For mange er det lite aktuelt å seie opp jobben for å bli lærling. Det er mogleg å gå opp til fagbrev om ein har jobba fulltid i fem år og kan dokumentere nok yrkespraksis, gjennom praksiskandidatordninga. Men dette blir ofte lenge å vente, særleg for dei som jobbar deltid i til dømes helsesektoren.

Fagbrev på jobb-ordninga har vore prøvd ut i seks fylke. Resultata viser at fleire har ønskt å ta fagbrev med ordninga. Regjeringa vil byggje vidare på desse gode erfaringane.

– Vi vil tilby ein meir fleksibel veg til fagbrev. Du skal kunne ta fagbrev medan du er i jobb. Etter eit års praksis kan du søkje om å få opplæring av fylkeskommunen og arbeidsgjevar samtidig som du held fram i jobben, seier Røe Isaksen.

Like strenge krav til kompetanse

Kor lenge kvar einskild skal få opplæring før dei tar fagprøva vil avhenge av kor mykje realkompetanse den einskilde har. Regjeringa foreslår at ein kan få opplæring i inntil fire år, men forsøksordningane viser at det for nokre også kan halde med under eit år med opplæring.

– Dette skal ikkje vere ein lettvint snarveg til fagbrev. Dei som tar fagbrev på jobb må oppfylle dei same krava til kompetanse og gå opp til den same fag- eller sveinneprøven som lærlingar og praksiskandidatar, seier Røe Isaksen.

Forslaget som blir sendt på høyring i dag er utarbeidd i samarbeid med partane i arbeidslivet. Regjeringa ønskjer no mellom anna innspel til om ordninga skal gjelde alle lærefag, om kva krav som skal stillast til praksis og korleis ein skal rekne dette.