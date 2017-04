- Endeleg skal skipstunnelen byggjast!

Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre kunne gjennom ei stortingsmelding onsdag presentere at dei har blitt einige om Nasjonal Transportplan for 2018-2029. I komande transportplan får mellom anna Kystverket midlar til å fjerne heile vedlikehaldsetterslepet på lykter og sjømerke. Det skal også satsast meir på teknologi og digitalisering, og det blir lagt til rette for å få meir godstransport over på sjøvegen. Og som Kystverket påpeikar sjølv, endeleg skal Stad skipstunnel byggast. Totalt er det løyva 31,2 milliardar kroner til Kystverket i stortingsmeldinga om Nasjonal Transportplan 2018–2029. Dette tilsvarar i gjennomsnitt 2,6 milliardar kroner kvart år i planperioden. Det skriv Kystverket i ei pressemelding.

– Dette er ein god transportplan for kysten og Kystverket. Vi får auka rammene våre, til å ruste opp eksisterande infrastruktur, samstundes som vi gjennom nyinvesteringar og moderne teknologi er på ballen, og førebur oss på ei ny tid for sjøtransporten, seier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Meir sjøtransport

Spesielt er transport- og miljøgevinstane store ved meir transport på sjøvegen. Regjeringa ønskjer difor at meir gods overførast frå veg til sjø.

– At sjøtransport er den minst samfunnsmessig belastande transportforma skal utnyttast vidare, fortel Slotsvik.

For å styrke sjøtransporten har regjeringa tidlegare oppretta tilskuddsordningar for overføring av gods (2017) og for hamnesamarbeid (2015). Desse tilskuddsordningane vil ein styrke i den nye transportplanen. I tillegg blir det etablert ei ny tilskotssordning for investeringar i hamner, som skal bidra til å utvikle effektive og miljøvenlege hamner. Tilskot til fiskerihamner blir vidareført med 60 millionar kroner per år i planperioden.

Nullvisjon og skipstunnel

I 2016 omkom 27 personar i fritidsbåtulukker. I tråd med nullvisjonen vil regjeringa redusere risikoen i høve bruk av fritidsbåtar. Så har Stad skipstunnel kome med for fullt i NTP.

– Eg er spesielt nøgd med at Stad skipstunnel har kome inn på «sikker plass» i første planperiode. Dette blir eit spektakulært prosjekt, men først og fremst er det eit sjøtryggleiksprosjekt, som vil redusere ulukkesrisikoen og forbetre seglingsforholda og regulariteten langs kysten. Prosjektet har vore etterlengta i kyst-Norge, og vi gler oss til å byggje verdas første skipstunnel, seier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Det er sett av 1,5 milliardar kroner til Stad skipstunnel i første seksårsperiode og 1,2 milliardar kroner i andre periode.