Difor sat dei tre på benken

Til sist kommunestyremøte i Ulstein hadde det kome inn eit innbyggjarinitiativ med oppmoding om å setje opp gatelys langs fylkesveg 26 frå Hasund skule til byggjefeltet Kjerringnesmyra.

Men då saka kom opp i kommunestyret måtte tre representantar gå å setje seg på benken. Ordførar Knut Erik Engh (Frp), Mariette Gjerde (Frp)og Renathe Rossi-Kaldhol (Ap) hadde skrive seg på oppropet, så dei var ikkje med på handsaming av saka.

Ivar Mork tok sete som vararepresentant for Ulstein Arbeidarparti i denne saka.

Ulstein kommunestyre vedtok samrøystes at dei er samde i at strekninga langs fv26 frå Hasund skule til Kjerringnesmyra burde ha veglys. Tiltaket var ikkje kjend når kommunen rullerte kommunedelplan for trafikktrygging 2016-2019, og er difor ikkje prioritert i denne omgang. Det er fylkeskommunen som er vegeigar, så det er dei som har ansvar for veglys. Kommunen sender difor innspelet vidare til fylket.

Men om innspelet ikkje er gjennomført til neste rullering av kommuneplanen for trafikktrygging, vil dei sjå på saka på ny.