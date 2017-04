Fekk 75 dagars fengsel

Ein mann på vel 30 år som er busett på Hareidlandet, er i Sunnmøre tingrett dømd til 75 dagars fengsel. Han skal også betale ei oppreisingserstatning på 30.000 kroner til den unge guten som han har fornærma seksuelt.

Den seksuelle handlinga går ut på at den langt eldre mannen kyssa guten på munnen, og fekk han til å berøre kjønnsorganet sitt, sjølv om den unge guten ikkje ville.

Retten meiner at mannen var klar over at guten var under seksuell lågalder.

Vitne kunne under rettssaka fortelje at guten i ettertid har gråte mykje, og at han var redd for å møte på mannen.

Den tiltalte mannen er domfelt tre gonger tidlegare, seinast i januar 2017, då han vart dømd til fengsel i 21 dagar for blant anna bilbrukstjuveri og brot på vegtrafikklova.

Han er tidlegare fått 60 dagars fengsel for å ha køyrt bil i påverka tilstand, og for truslar og lekamsfornæring.

Dømd for seksuell handling også i 2013

I 2013 vart han dømd for forsøk på seksuell handling og leksamsfornærming, og fekk då 75 dagars fengsel.

- For å beskytte barn må det av allmennpreventive grunar reagerast strengt mot seksuelle handlingar mot barn. Slike handlingar kan ha stort skadepotensiale for barn. Retten finn at det skal idømmast ubetinga fengselsstraff og denne kunne passande settast til opp mot 90 dagars fengsel. Men med bakgrunn i at det skal avseiast ein tilleggsdom frå januar 2017, finn retten at det er passande med fengsel i 75 dagar, heiter det i rettspapira.