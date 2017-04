Purra på gangbru i Haddal

På sist kommunestyremøte minna Gjerde om at bygging av gangbru/veg over Haddalelva vart vedtatt på kommunestyremøtet 15. desember 2016. Kva skjer? Dette er eit viktig trafikktryggingstiltak for born.

Ordføraren svara at det i fjor haust vart utarbeidd ei prosjektering og laga kostnadsoverslag. Dette vart i november 2016 oversendt NVE for vurdering og uttale mellom anna knyt til dimensjonerande flaumtopp. Det kom positivt svar frå NVE i månadsskiftet Januar/februar. Når grunnavtalar er på plass, og svar frå NVE ligg føre, blir det henta inn pris for gjennomføring av tiltaket.

Så håpar kommunen at dei kjem i gang med tiltaket like etter sommarferien 2017.