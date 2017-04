– Kjekt å få glede

I Fredrikstad sit det ein ung mann med Cerebral Parese. I slutten av mars skreiv Thomas Martiniussen på Facebook om sin store lidenskap for russekort. Han sit i rullestol og har ikkje høve til å dra så mykje rundt, så han set stor pris på å få tilsendt russekort. Responsen har vore enorm. Innlegget hans er delt over 8000 gonger. Han har vore intervjua i både Nettavisen, NRK og P4, mellom anna.

Ulstein vgs. tar oppmodinga

Anne Skorpen Tarberg, som sit i russestyret for Ulstein vgs., snappa opp dette. Ho tok det opp med russepresident Kjetil Frøystadvåg Kvalsvik og resten av russestyret, og møtte berre godvilje for denne saka.

– Det var eit fint tiltak. Her på skulen er me om lag 150 russ. Det kostar ikkje oss mykje å gje han eit russekort kvar, men det kan glede han, seier russepresidenten.

Han er opptatt av at russen skal gjere gode gjerningar. Mange forbind russen med negative ting, men det vil ikkje han vere med å byggje opp under. Tidlegare i vår samla dei inn pengar til kreftsaka. Heile 226 528 kroner samla dei inn, og vart med det beste i Møre og Romsdal, og fjerde best i Midt-Noreg.

Kvalsvik seier at dei prøver å få eit så godt rykte at dei ikkje øydelegg for neste årskull med russ.

Mange vil bidra

I lag med Anna Skorpen Tarberg, som også sit i russestyret, har Eline Fylsvik samla inn mange russekort frå medelevane sine. Men sidan russefeiringa ikkje har start, er det ikkje alle russane som har hugsa å ta med seg russekort på skulen for å gje dei.

Russedåpen er først den 27. april. Det er etter den dagen at russen har på seg russekleda sine og går rundt med russekort på lomma.

Medan Kvalsvik, Fylsvik og Tarberg sit i atriet på Ulstein vgs. og blir intervjua av Vikebladet Vestposten kjem det mange ungdomar innom og leverer russekort som dei kan sende til Fredrikstad.

Ein del har skrive personlege helsingar bak på kortet. Her er russekort frå raudruss, blåruss og nokre gullfarga.

– Ein kan jo gjere ein del som russ. Me prøver å bruke det positivt, seier Kjetil Frøystadvåg Kvalsvik, Eline Fylsvik og Anna Skorpen Tarberg.