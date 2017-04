Ber inn til folkemøte

Tema for møta er trivselstiltak i krinsane, korleis gir me nærmiljøet eit løft? Kulturminnekartlegging, kva er dei viktigaste kulturminna våre? Og kommuneplan, korleis bør me bruke areala våre?

– Kvifor gjennomfører de desse folkemøta?

– For å sikre meir medverknad frå folk, svarar ordførar Knut Erik Engh (Framstegspartiet). Han vil la folk sleppe til på eit tidspunkt der dei framleis kan påverke, før vedtak er fatta. Folkemøta er ein del av demokratisatsinga til Ulstein kommune, for å skape eit opnare samfunn for innbyggjarane.

– Er det nokon vits for folk å stille på desse møta?

– Ja. Mange folkemøte har tradisjonelt vore halde litt på ein sånn måte at kommunen kjem for å informere innbyggjarane om kva dei held på med. Desse møta skal ikkje vere sånn. Det er litt informasjon i starten, men mesteparten av tida blir sett av til dialog med folk, seier Engh.

Han fortel at det var på eit folkemøte på Hasund at dei trafikale utfordringane i Botnen første gong vart tatt opp. Det vart starten på ein prosess med kommune og vegvesenet, og no ser det ut til at det blir ei ordning. – Det viser at det løner seg å engasjere seg, seier Engh.

– Folkemøte kan vere ein stad folk startar engasjementet sitt, seier Svein Arne Orvik, som er politisk sekretær i Ulstein.

Det skal vere fire folkemøte. Det første er på Ljosheim på Flø onsdag 19. april. Torsdag 20. april blir det på Ulstein ungdomsskule. Onsdag 26. april blir det på Hasund skule og 27. april blir det på Haddal skule.

Ved å kome rundt i krinsane til folk tenkjer dei at det skal bli enklare for folk å stille, og at det er lettare å ta ordet i ei mindre forsamling.

– Kommunen har ikkje fått på plass avtalane med grendene om overtaking av dei nedlagde skulane. Trur du det kan bli eit tema?

– Heilt sikkert. Dette er noko som engasjerer, og me vil ikkje leggje lok på debatten, svarer ordføraren.

Orvik seier at folk får ta opp det dei vil. Dei to håpar på godt oppmøte. Det er viktig at folk nyttar sjansen no. Kommuneplanar har eit perspektiv på 12 år, så om folk går med planar om noko kan det vere lurt å melde frå om det no.