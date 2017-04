Pilegrimsreise langs Sunnmørsleia

Til sommaren kan du kan du prøve deg som kystpilegrim på ei reise over fjord og fjell frå Giske til Selja. Dette er tredje gong Giske kyrkjelyd i samarbeid med Møre bispedøme arrangerer pilegrimsreise langs den tradisjonsrike Sunnmørsleia. Tidlegare deltakarar med erfaringar frå andre pilegrimsreiser karakteriserer denne reisa som heilt unik og ei stor oppleving, fortel Geir Sakseid som er sokneprest i Giske og initiativtakar til prosjektet.

Interessa for pilegrimsvandringar og pilegrimsreiser aukar stadig. I vårt område blir det arbeidd med å få etablert Kystpilegrimsleia frå Stavanger til Trondheim i regi av dei fem fylkeskommunane og fire bispedøma langs leia. Dette prosjektet blir no leia av dei NCE Tourism – Fjord Norway, og plana er at leia skal opnast sommaren 2018. Det er ein del av denne leia Giske sokneråd og Møre bispedøme inviterer til å oppleve i sin pilegrimsreise til Selje kloster i månadsskiftet juni/juli. Reisa startar frå Giske kyrkje tysdag 27. juni, og målet er Seljumannamessa i klosterruinane på Selja søndag 2. juli.

Gjennom sju sunnmørskommunar

Reisa går over fjord og fjell gjennom sju sunnmørskommunar, og på vegen skal det brukast ulike typar båttransport. Geir Sakseid skal vere turleiar på pilegrimsreisa, og fortel at den unike marmorkyrkja på Giske er eit naturleg utgangspunkt for pilegrimsreiser langs kystpilegrimsleia på Vestlandet, anten turen går sørover eller nordover. Herfrå har det reist pilegrimar sidan Skofte Ogmundsson og sønene hans drog på pilegrimsferd mot Jerusalem i 1102, så staden har lange tradisjonar i så måte. I mellomalderen var Giske kyrkje også eit pilegrimsmål. Dei såkalla «kyssekorsa» på austveggen ber vitne om denne valfarten, og frå 1345 står det i eit pavebrev at valfart til Giske på visse dagar gir hundre dagars avlat. I våre dagar er Giske kyrkje ein naturleg stopp langs kystpilegrimsleia mellom Rogaland og Nidaros. Det same gjeld mange andre stader på strekninga mellom Selje og Giske. På turen sørover skal pilegrimane ta seg god tid til å gå innom både kyrkjer og kulturelle minnesmerke, fortel Sakseid. Dagane vil få ein dagsrytme med enkle bøner morgon, kveld og midt på dagen, og på delar av vandringane vil det vere stille.

Til Selja i båt og til fots

På strekningane frå Ulsteinvik og sørover er det veteranbåten Jacob Jenssen som skal frakta pilegrimane. Det er Foreningen Utrønå som eig den gamle fiskeskøyta, og dette blir tredje året skipper Geir Baade med mannskap tar pilegrimar i retning Selje. Pilegrimane skal også ta seg over land. Den lengste vandringa går frå Leikanger på Stadlandet, opp til Olavskrossen på Dragseidet og vidare innover fjellet og ned til Liset like ved Selje sentrum. Laurdagskvelden blir det konsert i Selje kyrkje, og søndag formiddag blir reisa avslutta med gudsteneste ute på Selje kloster, som på mange måtar kan reknast som staden der kristendommen i Noreg vart fødd. Geir Sakseid oppmodar interesserte til å kontakte Giske kyrkjekontor for meir informasjon om pilegrimsreisa, og lovar ei unik reise og flotte natur- og kulturopplevingar.