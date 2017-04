Slik vil dei løyse situasjonen i Botnen

Vikebladet Vestposten har tidlegare skrive om den livsfarlege skulevegen i Botnen. Ulstein kommunestyre har samrøystes vedteke at skulevegen for barna som bur i Botnen skal reknast som særleg farleg. Det gir barna rett til ekstraordinær skuleskyss, men det er også gjort grep for å få på plass meir permanente tiltak.

I eit brev frå Ulstein kommune til Statens vegvesen har teknisk etat i kommunen lagt fram eit forslag til konkrete tiltak som både kommunen og bebuarane i Botnen meiner vil vere gode løysingar.

Forslaga går mellom anna på å opparbeide ein gangvegtrasé, ei utviding av vegen i sjølve Botnenkrysset, samt betre lys på staden.

”Traseen for gangvegen er målt med GPS saman med bebuarane, og er lagt opp til å ligge på minst same høgde som fylkesvegen.

Det er tenkt om lag éin meters brei grusa gangveg. Den skal følgje terrenget mest mogeleg for å minske inngrepet. Sjå vedlagde profilteikningar. Lengdeprofilet som er lagd, viser terrenget som det ligg i dag, og det vil bli gjort mindre tilpassingar på staden av entreprenør.

Grunnen til at vi legg opp til kryssing av fylkesvegen som vist er at det gir ein naturleg ferdselsåre vidare mot Garsholvegen. Det sikrar også tilkomst direkte til busslomma. Alternativet er å legge opp til kryssingspunkt midt mellom dei to busslommene, men veldig bratt

terreng på vestsida av fylkesvegen gjer det utfordrande å lage ei «fortausløysing» der. Det trengst ei lita flytting av autovernet, som markert med mørk grøn strek. Dette for at folk skal få kome seg frå Garsholvegen til busslomma utan å gå ut i fylkesvegen. Dette blir som ein utvida vegskulder”, skriv Ulstein kommune i brevet til Statens vegvesen.

Bør prioriterast

Dei ønskjer også ei utbetring av dei eksisterande veglysa i området, i tillegg til fleire lyspunkt enn det som er tilfellet i dag. Kommunen peikar også på at det er ein del vegetasjon og sideterreng som bør fjernast for å betre sikta i området.

Kommunen skriv i brevet at ein ser føre seg å kunne stå for arbeidet med gangvegen sjølve, men at ein reknar med at Statens vegvesen må sjå nærare på lyssettinga i området, samt betring av siktsona. Kommunen skriv at dei ser føre seg at Vegvesenet tek fullt ansvar for desse tiltaka, samt å få på plass eit leskur.

Frå kommunen si side er det også ytra ønskje om at prosjektet bør prioriterast og at ein får gjort seg ferdig så snart som råd.

– Dersom Vegvesenet stiller seg positive til planane vil Ulstein kommune ta sikte på å få gangvegen ferdigstilt innan skulestart til hausten, men der er avhengig av raskt samtykke/godkjenning frå Vegvesenet si side, heiter det til slutt i brevet, som er underteikna av konstituert assisterande rådmann, Arne Runar Vik, samt Vegard Ertesvåg som er avdelingsingeniør i teknisk etat.