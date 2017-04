FrP ville utsetje eigedomsforvaltings-saka

I siste formannskapsmøte i Hareid foreslo Truls Håbakk (FrP) å utsetje saka som galdt organiseringa av eigedomsforvaltinga i Hareid kommune.

Men det var ikkje fleirtalet samd i – og utsetjingsforslaget fall med 4 mot 3 røyster.

Saka galdt i hovudsak konkurranseutsetjing av vedlikehald og reinhald av kommunale bygningar og ei eventuell oppretting av kommunalt eigedomsselskap.

Formannskapet tilrår med dette å vidareutvikle eigedomsforvaltninga i kommunen i store trekk utifrå dei synspunkta som rådmannen hadde lagt fram i saksutgreiinga.

Det vil seie at organiseringa skal basere seg på ei eiga resultateining/avdeling.

Men ein skal kome attende til kvar i organisasjonen denne eininga/avdelinga skal ligge.

Reinhaldet av bygningane skal ikkje konkurranseutsettast no, men ein skal gjennomgå aktiviteten med det siktemål å kome ned på eit kostnadsnivå som er på line med gjennomsnittet for kommunegruppe 10 i KOSTRA-systemet.

Det skal vidare innførast internhusleige som grunnlag for finansiering av eigedomsforvaltinga der skriftlege avtalar (leigeavtalar og eventuelle serviceavtalar) mellom leigetakar og forvaltar er styrande for kva oppgåver eigedomsforvaltninga har ansvaret for og skal utføre.

Det skal også gjennomførast ei kartlegging av etterslepsstatus på vedlikehald av den kommunale bygningsmassen som planleggingsgrunnlag for framtidige økonomiske prioriteringar.