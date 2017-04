Ordførarane i Ørsta og Volda ber om orientering

Det er kalla inn til generalforsamling i Tussa Kraft fredag 21. april.

Ordførar i Ørsta, Svein Aam, melder i lag med ordførar i Volda, Jørgen Amdam, inn ei ekstraordinær sk til møtet. Dei ber om at det blir gjort greie for "flytting av Mørenett frå Tussatun til Dragsund".

Dette ahr vore oppe som sak i Ørsta formannskap, der også ordførar Amdam var til stade. Ørsta formannskap viser til aksjonæravtalen for Mørenett As punkt 4 om at hovudkontor skal vere lokalisert i Ørsta kommune. Ørsta formannskap viser også til at ein reknar med ein heilskapleg økonomisk vurdering også for morselskapet før ei eventuell avgjerd om lfytting blir gjort.

Volda formannskap har denne saka på sakskartet sitt 18. april.

I samråd med styreleiar set konsernsjef Elling Dypdal saka opp på saklista til generalforsamlinga i Tussa Kraft.

Kort historikk

Mørenett har to hovudlokasjonar: Tussatun og Dragsund. Tussatun (Hovdebygda) leiger lokale, medan Mørenett eig lokale i Dragsund.

I ein rapport tidlegare i vår kom det fram at Mørenett ønskjer å samla dei to kontora.

Vil samle avdelingane i Dragsund