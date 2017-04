Påska er høgtid for motorstopp

Påska er sein i år, noko som truleg gjer at mange ser mot sjøen framfor fjellet når ein skal ta påskeferie. Kanskje er det dei som også set båten på vatnet for første gong i år. Dette er også noko Redningsselskapet merkar seg, for talet på oppdrag for dei i alt 44 redningsskøytene langs kysten går alltid kraftig opp rundt påsketider. Dei fleste oppdraga handlar som oftast om morkne slangar, dieseldyr og lekkasjar. Det skriv Redningsselskapet i ei pressemelding.

–Ja, det er nokre klassikarar no i påska. Det vanlegaste er kanskje dieseldyra, som er geleaktige algar og sopp som faktisk lever i dieseltanken. Når denne guffa kjem inn i filtera i båten blir det fort stopp, seier Tommy Gjerland, skipper på redningsskøyta «Inge Steensland» i Arendal.

Dieseldyra lever ikkje i tankar som har stått heilt fulle av diesel gjennom vinteren, men trivast godt dersom det har kome vatn i drivstofftanken.

–Hugs difor å sjekke drivstofftanken ved å kike inn i inspeksjonsluka, det såkalla manneloket, seier Gjerland.

Lite eller manglande vedlikehald

Dei fleste av Redningsselskapet sine oppdrag i påska skuldast altså nesten utelukkande manglande vedlikehald av båt og motor. Service på større motorar bør ein setje bort til fagfolk, medan det er relativt enkelt å ta service på mindre påhengarar sjølv.

Så langt i år har redningsskøytene redda fem menneske frå drukning og utført nesten 1.200 oppdrag.

Her er sjekklista før og etter sjøsetjing:

- Sjekk motoren sitt oljenivå og kjølevæskenivå.

- Ta ein kontroll på batterispenninga og lad batteri ved behov. Eit fullt lada batteri skal ha 12,72 V. 12,3 V indikerer halv kapasitet, medan 12 V indikerer kritisk låg spenning.

- Gå over alle smørepunkt. Reingjer og set inn med eit tynt lag fett. Bruk syrefri vaselin, spray grease eller liknande.

- Test alle ventilar og sjå etter lekkasje

- Sjekk leidningar og slangar. Sjå etter brot eller slitasje

- Sjekk og reingjer drivstoffilteret

- Test vinsjar, drev, trimflaps og ror

- Etter sjøsetjing, sjå over alle skroggjennomføringar for lekkasje

- Sjekk at motoren har stabil kjøling

- Gummiimpellarar kan bli harde og sprekke når dei står tørt. Kontakt ein verkstad for å skifte impellar med mindre du er motorkyndig

- Sjekk datostempling på utløysarmekanismen i redningsvestane

- Kall opp nærmaste kystradio for test av VHF-en.

- Dei fleste fjellvettreglane funkar like bra til sjøs. Sei i frå kvar du drar og kor lenge du blir borte.