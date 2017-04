Desse vil overta etter Solholm

Søknadsfristen til embetet som fylkesmann i Møre og Romsdal gjekk ut 6. april 2017, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet på nettsidene sine. Dei kan elles opplyse om at det er fire søkjarar til stillinga, to menn og to kvinner.

May-Helen Molvær Grimstad (49) er i dag rådmann i Sykkylven og er busett i Ålesund. Ho er elles gift med Asle Grimstad frå Hareid og har representert KrF på Stortinget.

Ein anna profilert politikar frå Sunnmøre, 50-åringen Harald Tom Nesvik frå Ålesund, har også søkt på stillinga. Nesvik er i dag parlamentarsik leiar for FrP på Stortinget.

Den andre kvinna som har søkt er kystdirektør Kirsti Lovise Slotsvik (53) frå Ålesund.

52 år gamle Zbigniew Halabis må vel seiast å vere villkortet mellom søkjarane. Halabis er busett på Landås og karakteriserer seg sjølv som frilansar.