- Det var ekkelt

Det var natt til tysdag at Juan Sebastian Kvalsvik Frøystad opplevde det ingen av oss har lyst til å oppleve. Sovande på rommet sitt i kjellaren i barndomsheimen i Øvre Bergslia i Herøy, vakna han plutseleg av høge lydar.

- Eg låg og sov, men i nærmare halv to-tida høyrde eg plutseleg noko rasling utanfor vindauget mitt. Eg tenkte kanskje det var hagl, sidan det hagla ein del i natt. Men så såg eg lysglimt på veggen. Eg tenkte ikkje så mykje meir over det der og då, men innser i ettertid at det truleg var lys frå lommelykter. Så høyrde eg høg banking på veggane og banking på vindauga, som heldt fram bortover veggen mot ytterdøra.

Å banke på veggane og vindauga trur Juan Sebastian innbrotsmennene gjorde for å forsikre seg om at ingen var heime.

- Eg kom meg opp av senga, kledde på meg, og gjekk mot trappa opp til hovudetasjen. Eg passa på å ikkje skru på noko lys, og famla fram mot trappa. På dette tidspunktet høyrde eg at dei hadde kome seg inn i huset, og det viste seg at dei hadde gjort det via eit vindauge. Eg var ikkje komen lengre enn til tredje trappetrinnet opp frå kjellaren då eg laga ein lyd. Eg høyrde dei stoppa opp, før dei så la på sprang. Eg rakk ikkje springe etter dei, og såg berre to skuggar etter dei, fortel Juan Sebastian til Vikebladet Vestposten.

Ingenting blei stole eller øydelagt fortel han.

Ringde foreldra tysdag morgon

Juan Sebastian Kvalsvik Frøystad fortel at han venta med å varsle foreldra til det blei morgon.

- Eg bur heime hos mor og far, men dei er borte på ferie denne veka. Eg venta med å ringe dei til i dag tidleg, men då eg gjorde det blei dei sjølvsagt engstelege. Det er ekkelt at slikt som dette skjer, og det er trist at folk som er på ferie må engste seg for slike ting. Det var heller ikkje ei spesiell kjekk oppleving for meg, det var rett og slett ekkelt, seier Juan Sebastian og legg til:

- Eg vil oppmode alle som reiser på ferie om å låse alt som kan låsast. Dette var ikkje kjekt i det heile.

Han fortel også til Vikebladet Vestposten at saka vil bli meldt til politiet. Han er rimeleg sikker på at det var to menn som braut seg inn, og at dei måtte ha vore i 20- eller 30-åra.