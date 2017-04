Kosar seg med hagestova

For tre år sidan bygde ho seg hus i Dragsund. Tomta ligg høgt og fritt, med god utsikt, mykje innsikt, og mykje vind.

Dermed tok draumen om ei hagestove form.

– Eg ville ha ei hagestove som stod i stil med huset, som gjorde at naboane ikkje kunne kike rett inn på meg, og som verna mot vind og regn, forklarer ho.

Hagestova har ho teikna sjølv, men har fått profesjonell hjelp til snikringa.

Resultatet har blitt i hagestove med gjennomsiktig tak, to glasvegger og to tette vegger for å hindre innsyn.

For å halde kostnadene nede er hagestova ikkje vinterisolert, og midt på kaldaste vinteren blir ho brukt til lagring av blomsterurner, grillutstyr og hagemøblar.

– Då eg bygde meg hus her i Dragsund bestemte eg meg for ikkje å byggje hage. Eg satsar i staden på busker og tre i store krukker.

Åslaug Nevstad Hildre er blomsterdekoratør, og er blant anna Norgesmeister to gonger og for tre år sidan var ho med på det norske laget som vart Nordiske Meistrar. Ho jobbar som frilansar, og er mykje på reisefot.

– Det er veldig viktig for meg å ha planter å tre rundt meg, men sidan eg er mykje på farta må det vere lettstelt.

Viktig med puter, pledd og skinn

No er april komen, og det nærmar seg påske. Ein stor magnolia er komen på plass i hagestova, påskeliljer og narsissar lyser muntert frå bord og golv, og saueskinn heng over både stolar og benker.

– Puter, pledd og skinn er viktig så tidleg i sesongen. Eg satsar på at eg i påska får tid til å invitere venner på grilling. Då grillar vi på verandaen utanfor hagestova, og så går vi inn i hagestova for å ete.

Før Åslaug flytta tilbake til barndomstraktene budde ho mange år i Oslo. Der likte ho godt dei varme, lune sommarkveldane. – Men her er klimaet annleis. Skal vi kunne kose oss ute må vi ha ly, og det har eg fått med denne utestova. Eg synest ho tilfører noko til både sjølve huset og uteområdet. Enkelte kveldar kan eg sitje inne i stova og kike ut på verandaen og hagestova, og kjenne på at der er ein heilskap. Andre gonger kan eg sitje i hagestova å sjå inn i sjølve huset. Dei to bygga er på ein måte ei forlenging av kvarandre, forklarer Åslaug. Som den estetikar ho er, har ho sjølvsagt lagt vekt på at fargar og tekstilar harmonerer ute og inne.