Ny app skal gi auka tryggleik under landing

I 2014 havarerte eit luftambulansehelikopter under landing på eit oppdrag ved Sollihøgda nord for Drammen. To personar omkom, og ein person ble hardt skadd. Statens havarikommisjon for transport gav i sin rapport etter ulukka to sentrale anbefalingar, auka bruk av førehandsdefinerte landingsplassar og satsing på utvikling av hinderdatabasar. Det står skrive i ei pressemelding.

No kan ein ny app og eit par tastetrykk bidra til å gjere landingane langt tryggare enn før.



- Med bruk av mobil, nettbrett og PC kan våre mannskap no laste ned detaljerte kart og satellittbilete av førehandsdefinerte landingsplassar i heile landet. Der er lyktestolpar, spenn og andre lufthinder i området registrert og tydeleg markert. Til dei kartlagde landingsplassane har vi også lagt inn flyfoto og annan informasjon som er viktig for sikker flyging, seier prosjekteigar og operativ rådgjevar i Luftambulansetjenesten ANS, Roy Inge Jenssen.

LZ North

App-en og tenesta har fått namnet LZ North (Landing Zone North).

- No kan helikoptera våre møte bilambulansar, hente pasientar og plukke opp og setje av redningsmannskap på ein tryggare måte enn før. Det gir auka tryggleik og betre koordinering mellom dei ulike ledda i tenesta, seier daglig leiar i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

Det elektroniske verktøyet har blitt laga i samarbeid med 330-skvadronen, og selskapa Lufttransport RW AS og Norsk Luftambulanse AS som flyr i luftambulansetenesta. Sjølve utviklingsarbeidet er utført av det statseigde ECC AS (Electronic Chart Centre AS). Oversikta vil også vere tilgjengeleg for AMK-sentralar, HRS-sentralane og alle andre aktørar i tenesta. Dei 13 ambulansehelikoptera i landet og seks redningshelikopter tek dette tryggleiksutstyret i bruk no. Så, etter kvart, vil også politihelikoptera og andre helikopter i Forsvaret få tilgang til app-en.