- Dette var utruleg frekt

- Dette var skikkeleg frekt, seier dagleg leiar ved NMS Gjenbruk i Ulsteinvik, Anne Marie Hopland. I løpet av natt til langfredag har nokon sett frå seg ein utsliten og skiten sofa, samt eit defekt stellebord utanfor lokalet som gjenbruksbutikken disponerer i Kyrkjegata.

- Dette er søppel som skulle ha vore levert til SSR, seier Hopland som skildrar den gamle sofaen som både skiten og ekkel.

- Den manglar puter og var i det heile eit lite triveleg syn der den stod midt på fortauet, seier ho.

Heilt og reint

Ho fortel at folk gjerne må ta kontakt med NMS Gjenbruk for å få levere gamle møblar og lilknande, men då bør gjenstandane vere heile og reine og i ein slik tilstand at dei eignar seg til vidare bruk.

- Det var dei ikkje i dette tilfellet, seier Hopland. NMS Gjenbruk forventar at dei som har sett frå seg gjenstandane kjem og hentar dei tilbake og leverer dei på reinhaldsverket der dei høyrer heime.

NMS Gjenbruk flytta utsalet frå Kyrkjegata til det tidlegare Cubus-bygget på Sanden for eit tid tilbake, men disponerer dei tidlegare butikkllokala i Kyrkjegata enno ei tid. Desse vert nytta til mottak og lager.