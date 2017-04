Ørsta er hyttekommune nr 1

Sidan påska er ei tid då mange søkjer seg ut til fritidseigedomane sine, kan det passe med ein statistikk over kor mange registrerte hytter dei ulike kommunane på Sunnmøre har.

Ein fersk 2017-statistikk frå SSB over hyttesituasjonen på Sunnmøre totalt viser at Stranda toppar med 819 hytter. Deretter er Ørsta ein god nummer to med 770.

Færrast hytter har Giske (32) og Sula (90).

Hareid har færrast hytter av dei sju kommunane på Søre Sunnmøre, der rangeringa er slik:

Ørsta 770.

Volda 546.

Vanylven 395.

Ulstein 219.

Sande 165.

Herøy 134.

Hareid 118.

Til samanlikning har Stryn kommune i Sogn og Fjordane 1174 hytter.

Men dette blir småtteri når ein ser kor mange hytter som finst på det folketette Austlandet, som dominerer landsstatistikken totalt, med denne rangeringa av dei ti største hyttekommunane:

Ringsaker 6.981.

Trysil 6.530.

Hol 5.445.

Vinje 4.981.

Sigdal 4.736.