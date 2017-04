Ikkje nøgd med branntryggleiken

Brannvesenet avdekte i april 2015 11 punkt/tiltak som dei meinte var kritiske eller viktige å gjennomføre. Nokre av tiltaka er ferdigstilt, men ikkje alle. Dei feila og manglane som ikkje er retta skuldast at tiltaka er budsjettavhengige, tiltaka rører ved planlagt utbygging av skulen, eller tiltaka har lange fristar (ressurskrevjande), står det i rapporten. Ulstein brannvesen følgjer no nøye opp at avvika blir følgt opp. Om det er liten eller ingen framgang i prosessen, vil brannsjefen vurdere pålegg.

UEKF har fått frist til 19. mai med å kome med ei tilbakemelding/framdriftsplan.