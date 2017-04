God start på året for Sparebanken Møre

Administrerande direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, fortel at banken har hatt ein vekst på åtte prosent i personmarknaden, noko som er høgare enn årsraten ved utgangen av 2016. Men også innanfor den utfordrande næringsmarknaden for tida, ser han lysare tider.

- I ei tid med tøff konkurranse, er dette ei bekrefting på at vi er både attraktive og konkurransedyktige. Etter ei periode med lågare vekst for næringsliv, opplever vi no tiltakande vekst også i denne marknaden, seier Nydal i ei pressemelding.

Sparebanken Møre, den største banken i Møre og Romsdal, har etter årets første tre månadar eit resultat etter skatt på 131 millionar kroner, mot 134 millionar til same tid i fjor. Kjernekapitalen har auka frå 14,2 til 14,9 prosent.

Innskotsveksten til banken har også auka, med 9,8 prosent.