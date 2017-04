Mørenett sin hovudbase blir ikkje i Dragsund

Ein rapport frå Tussa konkluderte for ei tid tilbake med at den beste løysinga ville vere å samle basestrukturen i bygget dei eig i Dragsund. Men slik gjekk det ikkje under generalforsamlinga til Tussa fredag. Ytre Søre tapte kampen mot Ørsta/Volda.

Ørsta kommune hadde ekstrameldt ei sak til generalforsamlinga der dei varsla at dei var sterkt usamde i konklusjonen i rapporten. Og med støtte frå Volda vann dei fram i generalforsamlinga.

Smp.: