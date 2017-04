Tale, blomar og snorklipping

Sundag var det høgtidleg heisopning i Brandal for at det endeleg er kome på plass heis, så folk som er dårlege til beins eller har med seg barnevogn kan ta seg rundt i alle etasjane av bygget.

Styreleiar i Ishavsmuseet Aarvak Trygve Holm stod for opninga. Stortingsrepresentant Oskar Grimstad heldt tale og klippa snor. Og Bjarne Hildre fekk avduke skiltet som fortalde at heisen har fått namnet Løftingen. Og Peter Rise i Rise Bygg overleverte blomar til Jens Peder Brandal som var leiar i byggenemnda for heisen. Ein gild dag!