Norges beste kundesenter

Den gjeve kundeserviceprisen blei delt ut under dei såkalla Call Center-dagane. Det kjem fram gjennom ei pressemelding frå selskapet.

Kundeserviceprisen "Best i test" vart delt ut under Call Center-dagane. Tussa vann prisen for beste kundesenter innanfor kategorien energi.

- Dette er kjekt! Det er viktig for oss at kundane våre er fornøgde, seier Per-Are Sørheim, adm. direktør i Tussa-24.

Nord-Europas største konferanse

Dette var juryen si grunngjeving for at Tussa blei vinnaren av kundeserviceprisen:

"Kundane kom enkelt fram til rett kundehandsamar, som var gode til å lytte og avdekke kundane sine behov. Dei viste god produktkunnskap og ga gode løysingar."

Call Center-dagane er Nord-Europas største konferanse innanfor kundeservice.