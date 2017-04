Signerte opprop mot politikarhets

Fylkestinget, som i desse dagar er samla i Kristiansund, har i fellesskap signert eit opprop mot den aukande hetsen mot politikarar via sosiale media.

– Eg tykkjer det er trist at vi skal vere nøydde til å gjere dette, men slik det utvikla seg er dette naudsynt, seier Hanne Notøy som sit på Fylkestinget for Arbeidarpartiet.

Ho fortel at det var tverrpolitisk oppslutnad om oppropet som er å finne på nettstaden Opprop.net under namnet «Opprop for en anstendig valkamp».

– Kvinnelege politikarar opplever gjerne sjikane og personangrep i større grad enn menn, seier Notøy og nemner Sylvi Listhaug og Else-May Botnen som døme på politikarar som har blitt utsette for grov hets.

Sjølv har ho ikkje opplevd å verte utsett for denne type åtak, men for rikspolitikarane er dette eit belastning dei må leve med.

– I verste fall kan dette hindre vidare rekruttering til politikken og dermed vere eit trugsmål mot demokratiet, seier Hanne Notøy som oppmodar folk til å trekke pusten eit par gongar ekstra før sei set seg ved tastaturet for å kommentere saker som engasjerer dei.