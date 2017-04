Yngve Hågensen til Ulsteinvik

Onsdag tredje mai kjem tidlegare leiar i LO, Yngve Hågensen (78) til Ulsteinvik. Det vert invitert til eit dialogmøte for medlemmer av LO og Arbeidarpartiet på Sunnmøre Folkehøgskule om ettermiddagen. Tidlegare på dagen er det sett av tid til bedriftsbesøk på Kleven verft der Yngve Hågensen mellom anna vil møte representantar for fagrørsla.

Det er LO og Arbeiderpartiet sine lokallag på Sunnmøre som i fellesskap inviterer medlemmene sine til dialog og politisk verkstad.

- Dialog er viktig for å lage god politikk. Skal ein ha politikk som representerer grasrota må politikarane vere tilstades og ta med seg innspel frå fagrørsla, seier leiaren for LO i Ålesund og omegn, Ivar Østrem.

Bjørn Ytrestøl frå LO Søre Sunnmøre er einig.

- At LO og Ap samarbeider er ikkje noko nytt, heller ikkje at ein inviterer til felles møte. Det som kanskje er nytt er at vi ønskjer å gjere dette til eit årleg arrangement, der vi ilag kan vere med og bidra til utvikling av lokal og nasjonal politikk i eit sunnmørsperspektiv, seier han.

Det vert halde i alt to dialogmøte under Hågensen sitt sunnmørsbesøk. I tillegg til møtet på Sunnmøre Folkehøgskule, vert det ei tilsvarande samling på Spjelkavikheimen i Spjelkavik dagen etter, den 4. mai.

- Yngve Hågensen er ei eldsjel som berre blir betre og betre med åra, og som vekker kjensler i dei han møter. For mange er han sjølve nerven i arbeidarrørsla og kan ta dei store linene, heiter det i i ei pressemelding frå Sunnmøre Politiske Forum, den politiske verkstaden til Arbeidarpartiet sine lokallag på Sunnmøre.

Anne Kristin Bryne og Fredric Holen Bjørdal er Sunnmøre sine representantar på lista til Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal til stortingsvalet. Dei blir også med under besøket.