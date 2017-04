Hadde 1.8 i promille i morgonrushet

Ein januarmorgon klokka 08.00 vart ein bilførar frå Ulsteinvik stoppa av politiet i Sula kommunen.

Blodprøva som vart teken av han om lag to og ein halv time seinare, viste ei promille på 1,8. Påverkingsgraden under sjølve køyeturen har dermed truleg vore endå høgare.

Saka mot mannen var oppe i Sunnmøre tingrett for nokre dagar sidan.

Dommen vart på 27 dagars fengsel, ei bot på 47.500 kroner og tap av førarretten i to år.

I straffeskjerpande retning har retten lagt vekt på at promilla har vore høg under køyreturen, og at han har køyrt i underkant av 10 km i påverka tilstand i rushtrafikken.

I formildande retning har retten lagt vekt på at mannen har tilstått utan atterhald.