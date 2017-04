Ungdomsklubben får pengar frå fylket

Den første tildelinga av ungdomsmidlane i 2017 er gjennomført, og det er i alt fordelt 125.000 kroner til prosjekt for ungdom av den totale potten på 250.000 kroner, som kvart år delast ut til ekstraordinære ungdomsaktivitetar i fylket. Fristane for å søkje om slike midlar er 1. april og 1. desember.

Av 32 søknadar, var det 14 som fekk midlar denne gongen. Ungdomsklubben i Hjørungavåg fekk 5.000 kroner til arrangement og innkjøp av utstyr. Det totale søknadsbeløpet for våren 2017 var på over 750.000 kr.

– Vi har vore heldige og fått inn mange søknadar under denne tildelinga, dette speglar eit stort ungdomsengasjement i fylket vårt. Søknadane reflekterte eit breitt spekter av aktivitetar som ungdom er med på, og ønskjer seg i Møre og Romsdal. Dette er eit gyllent bevis på at ungdom i dag er aktive, engasjerte og nytenkande for ungdomsmiljøet dei bur i, fortel nestleiar i ungdomspanelet, Håvard Bjørnerem.