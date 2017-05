– Ei stor ære for oss

1. januar i fjor bytta verksemda i Saunesmarka kjede, og har med det vore gjennom fleire endringar.

Skiftet kom som følgje av ein nasjonal avtale mellom Norgeshus og Optimera, der eit kjedebytte frå Byggeriet til Byggi blei resultatet. I samband med kjedebytet blei fokuset meir brukarretta. Byggi deler lokalet i Saunesmarka med Handverksbygg og Norgeshus.

Som resultat av godt arbeid i 2016 blei året på mange måtar toppa då verksemda i Saunesmarka for ei tid tilbake blei kåra til årets nykommar i Byggi sitt franchisesystem.

– Vi var nominert til prisen saman med tre andre, og det var sjølvsagt stor stas å vinne i konkurranse med andre svært verdige nominerte. Dette hadde vi ikkje trudd, fortel avdelingsleiar Lars Henrik Hasund til Vikebladet Vestposten og legg til:

– Vi blei fortalt at mykje av grunnen til at vi vann var fordi vi gjekk inn i den nye kjeda med opne armar, og at vi var lojale mot produkta dei fører. Vi har også ifølgje juryen gjort ein god jobb på sosiale media, der vi har gjort har hatt verknad også utanfor vår eigen region. Det går også litt på resultat, men det er ikkje dette som veg tyngst i denne konkurransen, seier Hasund.

Omsetningsrekord

I ei tøff tid for regionen klarte faktisk Byggi Ulstein å setje ny omsetningsrekord i fjor.

– Vi hadde ein veldig tøff start på året, med uvisse kring ulike ting. Mange hadde same erfaringa som oss. Men, etter sommaren tok det seg veldig opp, der først og fremst hausten var kanonbra. Det første til omsetningsrekord, då omsetninga for 2016 enda på 9,5 millionar kroner, seier Hasund.

Byggi Ulstein har per i dag tre tilsette.

– Kostnadane på byggevarer er alltid ei utfordring, der prisane aukar jamt for kvart år. Det er som regel prisauke kvart år, så innkjøp har blitt tøffare. Når vi blei med i ny kjede fekk vi tilgang til avtalane til det som er Norges største aktør innanfor trevare, Optimera, og vi har merka at vi har betra innkjøpsprisen og blitt meir konkurransedyktige.

Ein ting er Hasund uansett sikker på.

– Trevarer er det alltid behov for, så vi skal nok klare oss bra.