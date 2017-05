Flyktningar og integrering i fokus

Medan Arbeidarpartiet og LO i år la si markering i ytre til Herøy, var SV i Ulstein og Hareid samla på Skollebakken i Ulsteinvik for å markere 1. mai. Der vart det lagt mykje vekt på flyktningar og kva vi kan gjere for å integrere dei i vårt samfunn.

Til 1. mai-markeringa hadde ein fått Lars Erling Bjåstad Hovlid, leiar for inkludering og mangfald i Ulstein kommune, til å halde innlegg.

– Dette er tema det har vore fokus på, og som eg tenkjer er av våre viktigaste samfunnstema akkurat no. Difor er det også utruleg viktig at ein snakkar om det, har fokus på det og debatterer det, men ikkje minst jobbar for å skape eit varmare samfunn for alle.

Bjåstad Hovlid peika på at ein må tilbake til andre verdskrigen for å finne ein situasjon der så mange var på flukt i verda.

– Det seier noko om tida vi lev i. Det er eit enormt tal på einskildmenneske og familiar som er på flukt. I Norge hadde vi i 2015 eit toppår, rekordår, når det gjeld flyktningar som kom til Norge. I 2016 hadde vi eit nytt rekordår, med ein nedgang på over 90 prosent, og ein må tilbake til 1997 for å finne eit år der så få flyktningar har kome til landet. Altså, i verda har ein aldri sett så mange fordrive, medan i Norge har vi knapt sett at det kjem så få, sa Bjåstad Hovlid.

Det nye vi-et

– Korleis er situasjonen i Ulstein og Hareid? For oss som vaks opp i Ulstein og Hareid på 80-talet så er det ein stor forskjell til i dag. Bybiletet er annleis, men også befolkninga. I dag har 17,3 prosent av dei som bur i Ulstein eit anna etnisk opphav enn norsk. Det er litt over 1400 personar, og her er meir enn 70 nasjonalitetar representert. Vi-et eller fellesskapet ser annleis ut i dag enn det gjorde for nokre tiår sidan.

Bjåstad Hovlid tok mellom anna føre seg dei busette flyktningane i Ulstein kommune, og peika på skilnadane mellom dei som blir busett frå mottak og overføringsflyktningar, som kjem rett frå ein flyktningleir.

– Dei kjem rett frå ein relativt marginal livssituasjon, landar på Vigra og kjem til Ulsteinvik der dei skal snu om livet sitt slik som dette, seier han og knipsar i fingrane.

– Kven er desse som kjem? I Ulstein er det mange einslege menn blir busett. Det betyr ofte at det er ei kone ein stad ute i verda, og at det ofte kjem ei familiegjenforeining. Det betyr også at fokuset til den som blir busett ikkje er her, men der ute. Det gjer noko med korleis han startar dette nye livet, fortel Bjåstad Hovlid.

– I min jobb er eg oppteken av korleis vi skal få dette til å fungere. Korleis vi skal få det nye vi til å bli ein stad der alle kjenner seg heime. Den som kunne svart på det skulle fått ein medalje. Det er så mange sjikt i det, heilt ned i forståinga mi som einskildperson av det eg ser rundt meg. Det er utruleg mykje moglegheiter, og det er leitt at ein ofte fokuserer på utfordringane. Vi må ikkje sjå oss blind på dei, men vi må også kunne snakke om dei.

Arbeid utruleg viktig

På arbeidarane sin dag peika Bjåstad Hovlid på nettopp arbeid som ei av dei store utfordringane for dei busette flyktningane.

– Når det gjeld inkludering og å få samfunnet til å fungere så er arbeid til alle utruleg viktig. Det vi ser no er at den gruppa som ikkje er frå Norge er overrepresenterte blant arbeidsledige. Det er ikkje så rart, sidan mange av dei som er busett i Ulstein har lite skulegang. Nokre har ikkje skulegang i det heile, og når ein då kjem flyttande frå ein annan kultur og utan å kunne språket, inn i vår svært spesialiserte samfunn, då er det nesten umogleg at dei skal kome i arbeid innan to år som det står i introduksjonslova. Då skal du vere veldig, veldig spesiell. Det er nokre av dei, men for dei fleste er det nærast umogleg.

Viviann Roppen heldt appell under 1. mai-markeringa, og ho tok opp ein del av dei same temaa som Bjåstad Hovlid.

Begge henta opp eit sitat frå Victor Normann der han peikar på at nordmenn i svært liten grad er lønsame i løpet av sine 25 første leveår, og at det difor blir feil å forvente at dei som kjem til landet skal vere bidragsytarar allereie etter to år.

– I 2016 kom det 3460 asylsøkjarar til Norge. Det er det lågaste talet på fleire tiår, samstundes med at vi har den verste flyktningsituasjonen i Europa og Midtausten sidan andre verdskrig. Vi har eit Stortingsfleirtal og ei regjering som er stolte av å ha klart å stenge grensene for folk som er på flukt, innleia Roppen.

Ikkje lenger ein fredsnasjon

Ho trekte fram dei enorme verdiane det norske samfunnet har gjennom Oljefondet, som skal sikre den norske velferda for komande generasjonar.

– Eg vaks opp på 70-talet og då lærte vi om norske verdiar. Vi lærte mykje om solidaritet og humanisme. På 80-talet var det framleis lov å vere solidariske, og vi var mellom anna solidariske med dei svarte i Sør-Afrika under apartheid, og med arbeidarane i Gdansk då dei gjorde opprør mot kommuniststyret. Vi var med i FN sine fredsbevarande styrkar i Libanon og på andre oppdrag, men vi var opptekne av å ha eit forsvar, ikkje militære styrkar. På 2000-talet vart Norge plutseleg ein krigsnasjon. Vi deltok i krigar i Afghanistan og bomba i Libya. Norge var ikkje lenger ein fredsnasjon, seier Roppen.

Ho spurde seg deretter om kva som skjedde med freds- og solidaritetslandet Norge.

– Kva tid vart det eit land utan hjarte for anna enn makt og kapital. Skjedde det noko då vi vart rike? Det vert ofte trekt fram i innvandringsdebattar at dei trugar den norske kulturen. Men kva er den norske kulturen? Det kan sjå ut til at vi ikkje lenger har ein eigen politikk som gjeld solidaritet og menneskerettar, men at vårt syn heller handlar om korleis det påverkar oljefondet vårt og våre næringsinteresser.

– Vi har 8000 milliardar på konto, Norge treng fleire innbyggarar og har kapasitet til å ta imot fleire flyktningar. Med god integrering vil dei bidra til verdiskaping på sikt. Sjølvsagt ligg løysinga i å skape fred, men så lenge det ikkje skjer må menneska reddast. Dei må få tryggleik og ei framtid, og det må Norge bidra med, slår Roppen fast.

1. mai-markeringa vart også krydra gjennom musikalske bidrag frå Odd Goksøyr, medan Morten Feiring las sjølvskrivne dikt.