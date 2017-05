Om kommunegrensa til fjells

Saka er den at eit kart frå 1953, vedlagt den nye Kulturminneplanen i Hareid, har grenser som ikkje stemmer med dagens kommunegrenser. Rett nok viser 1953-kartet grensa mellom Hareid og Ulstein sokn, men det er vel det same som kommunegrenser?

Ansvarleg for 1953-kartet er Per Fett, som nytta det til å kartføre arkeologiske funn.

På dette kartet går det bl. a. fram at Ulstein eig så å seie heile Hammarstøylsvatnet og ei snippe på ca ¼ av Mosvatnet (i nordvestre ende).

Dagens kart viser derimot at Hareid eig heile Mosvatnet og 2/3 av Hammarstøylsvatnet.

Andre avvik: 1953-kartet har gjort Skinnalivatnet og Rypedalsvatnet til Ulstein-vatn, men dagens kart viser at kommunane ”eig” vatna på 50/50-basis.

No skal det seiast at 1953-kartet er handteikna og kanskje ikkje har hatt grensepresisjon som overordna siktemål. T. d. er ikkje Hundelaupsvatnet mellom Blåtinden og Kongsvollen innteikna.

Dette med grenser til fjells har alltid vore vanskeleg. For Mosvatnet sin del har det vore hevda at ulsteiningane har hatt ein ripel i den såkalla ”Kråinje” (nordvestre hjørnet) såpass at dei fekk til kaffivatn. Men etter ein viss trafikk med grenseoppgåing har ein konkluder emd at vatnet ligg i Hareid kommune, fullt og heilt.

Konklusjonen må vere at det er Kartverket sine kommunegrenser som gjeld, d.v.s. dei grensene som er vist på ”Ålesund kartblad 1119 I – M 711” og som ein finn ved å gå inn på nett-tenesta til kartverket.no.

Der kan vi følgje kommunegrensa slik frå nord til sør:

Start frå vestsida av Buhammaren og så rett opp til toppen av Skolma og i rett linje over midten av både Skinnalivatnet og Rypedalsvatnet til toppen av Snellelia.

Frå toppen av Snellelia ned i Tørlingeskaret for så å følgje fjellryggen av Brørene til Storebroren.

Frå Storebroren langs Skålnakken der grensa bøyer av og går tilnærma snorbeint rett sørover myrane og over Mosvasselva ca 450 meter vest om Mosvatnet, som altså ligg fullt og heilt (og vel så det) i Hareid kommune.

Kommunegrensa går vidare på vestsida av både Mosvarden og Bjørnenakken og gjennom lågbrekket i Kiberget (den såkalla Linjå med alle dei karakteristiske furene ligg på Hareidsida, medan det høgaste punktet i fjellryggen ligg i Ulstein.

Frå Kiberget går kommunegrensa i bein linje i retning Fjellsbrekkene (vegen opp frå Eidet startar i kommunegrensa, men vekslar mellom å ligge på Ulstein-sida og Hareid-sida heilt opp til nest siste sving før parkeringsplassen, som ligg på Hareid-sida. 300-400 meter lenger sør kryssar grensa vegen og går beint på Løkeberg-varden. Dermed kryssar kommunegrensa Hammarstøylsvatnet slik at ca 1/3 av vatnet (den sørvestre delen) tilhøyrer Ulstein, medan resten tilhøyrer Hareid.

Frå Løkeberget går kommunegrensa ned til dei høgaste kotene på Løseteidet og bratt opp på Høgenausa for så å følgje fjellryggen opp mot Kongsvollen. Frå Kongsvollen held kommunegrensa seg til fjellryggen ned mot Laupsneset ved Vartdalsfjorden.

Eigarstatus for fjellvatna våre er såleis slik (frå nord):

Grøthornvatnet (Hareid)

Skinnalivatnet (ca 50 % Hareid – ca 50 % Ulstein)

Ytrefløvatnet (Ulstein)

Svartevatnet, det nøre (Ulstein)

Rypedalsvatnet (ca 50 % Hareid – ca 50 % Ulstein)

Brørevatnet (Ulstein)

Litlevatnet i Indreflødalen (Ulstein)

Mosvatnet (Hareid)

Koppevatnet (Hareid)

Grimstadsetervatnet (Hareid)

Tjeldstjønna (Ulstein)

Lisjevatnet (Ulstein)

Kattatjønna (Hareid)

Hammarstøylsvatnet (ca 2/3 Hareid – ca 1/3 Ulstein)

Svartevatnet, det søre (Hareid)

Fjellsvatnet (Ulstein)

Løsetvatnet (Ulstein)

Mørkevatnet (Ulstein)

Garnesvatnet (Ulstein)

Hundelaupsvatnet (Ulstein)

Laupsvatnet (Ulstein)

Havågsvatnet (Ulstein)