Suksess med Akslens Hansine

I eit heilt år hadde Camilla Ringstad, som bur i Hjørungavåg, sett fram til datoen 22. april. Det var det nemleg tid for Unghest-utstilling i Ørsta. Her kan eittåringar, toåringar og treåringar delta, uansett rase og kjønn.

Ringstad deltok med toåringen sin Akslens Hansine, som ho berre har hatt eit år. Det har vore hard jobbing fram til denne utstillinga.

– Har ho vore med på fleire utstillingar?

– Ho var med på Unghest-utstillinga i Ørsta i fjor, men det er berre lov til å delta på ei slik utstilling i året, fortel Ringstad.

Akslens Hansine er ein fjordhest, som er den hesterasen det er størst interesse for på våre kantar.

Fleire utmerkingar

Akslens Hansine vart best i si klasse og fekk sløyfe for det. Det vil seie at ho var den beste toårige fjordhest-hoppa. Hansine fekk pokal og ekstra sløyfe då ho vart nummer 1 i kvalitet i si klasse.

Det var to hestar som vart stilt i kvalitet i Hansine si klasse. Ho vart den beste hesten og vart omtalt som at ho var av «meget god kvalitet».

– Ho fekk betre karakterar i år enn i fjor, så ho har hatt ei god utvikling, oppsummerer Ringstad.

Akslens Hansine fekk også ei heilskapleg vurdering som rasetype og preg, kroppsbygning og muskulatur, beinstilling og bevegelse. Der kan ein få mellom 1 og 10 poeng, og Akslens Hansine fekk 9.

Vidare til landsfinale

Sidan ho gjorde det så bra på Unghest-utstillinga i Ørsta, får ho reise på landsfinale i Seljord i september. Der skal ho konkurrere mot alle andre som vart best i landet. Så det blir spennande.

Neste år blir Akslens Hansine tre år. Då skal ho delta på unghestutstilling på våren, og vaksenklasse på hausten.

Gledestårer

Camilla Ringstad reiste innover til Ørsta med heile familien sin og ho som ho kjøpte hesten av. Det var så stygt vêr, at ho lét hesten få stå på hengaren fram til ho skulle visast fram. Når det er utstilling gjeld det å vise seg frå si beste side.

– Det vart nokre gledestårer då me var ferdige. Eg er eit konkurransemenneske, og det er dette eg har jobba fram mot i eit år. Dette vart suksess, slikt held motet oppe til å trene vidare til neste utstilling.