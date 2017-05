Nett-trøbbel i Ulsteinvik

I ettermiddag har det vore problem med nett-tilgangen i Ulsteinvik, noko som mellom anna har ført til at det ikkje har vore råd å nytte bankterminalar hjå ein del forretningar i sentrum.

Den manglande nett-tilgangen skal kome av ein brot i Telenor sitt fastnett. På deira nettsider er det elles få detaljar å finne om problema, men det blir opplyst at ein arbeider med retting og at forventa rettetid er i løpet av dagen.

Utanfor Shell-stasjonen i Ulsteinvik står det skilt som varslar om fiberbrotet. Stian Runne Brandal fortel at ein har vore utan nett i fleire timar, og at då han var i kontakt med Telenor tidlegare i dag hadde dei eit mål om å få retta feilen til rundt 20.00. Fiberbrotet fører til at det ikkje har vore mogleg å bruke betalingsterminalane på stasjonen.

